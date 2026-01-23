La nascita di un Regno | due appuntamenti a Palermo dedicati alla figura di Ruggero II

Palermo ospita due eventi dedicati a Ruggero II, promossi dall’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II. Il ciclo “Ruggero 1130 – La nascita di un Regno” approfondisce la figura storica del sovrano normanno, offrendo un’occasione per conoscere meglio un periodo fondamentale del Medioevo siciliano. L’iniziativa, guidata dal presidente Diego Leggio, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e storico della regione.

Palermo torna protagonista della grande storia medievale con Ruggero 1130 – La nascita di un Regno, il ciclo di iniziative promosso dall’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II (CNR2), presieduta da Diego Leggio, dedicato alla figura di Ruggero II d’Altavilla e alla nascita del Regno di Sicilia. Dopo il successo della prima giornata svoltasi il 21 dicembre, il progetto prosegue con due appuntamenti centrali, patrocinati dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Palermo, nell’ambito del programma del 400+1 Festino di Santa Rosalia (1624–2025). Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 gennaio alle ore 16.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La nascita di un Regno, due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero IIDue giornate di eventi per celebrare la nascita di un regno e la figura di Ruggero II, organizzate dall’Associazione “Croce Normanna di Ruggero II” con il patrocinio di enti regionali e locali.

Leggi anche: "Ruggero 1130 - la nascita di un regno": due giornate dedicate alla storia dei normanni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La molecola che guida la nascita della vita: scoperto il ruolo chiave di un RNA ‘silenzioso’ nello sviluppo embrionale; In Haryana, la nascita di un figlio; Sterilizzazione fallita, mamma e papà risarcita per la nascita della figlia non desiderata; X-Style: Harry Styles: la nascita di un nuovo stile maschile Video.

Alle origini di un bestseller: Mick Herron racconta la nascita dell'agente Jackson LambLeggi su Sky TG24 l'articolo Alle origini di un bestseller: Mick Herron racconta la nascita dell'agente Jackson Lamb ... tg24.sky.it

La nascita di un bambino malformato è un danno risarcibile?In una prima sentenza la Corte aveva riconosciuto il danno provocato alla coppia dalla nascita di un bambino down a seguito di omesse informazioni da parte del medico su tutte le indagini prenatali da ... quotidianosanita.it

Nascita del Regno di Sicilia: convegno su Ruggero II a Palermo L’Associazione nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II” sezione Generale di Palermo. promuove una giornata di approfondimento storico dedicata alla nascita del Re - facebook.com facebook