Paladina-Sedrina dall’incontro col Ministero un passettino in avanti | Parte l’iter autorizzattivo segno della volontà di realizzarla

Questa mattina si sono incontrate con il Ministero e, finalmente, si inizia a muoversi. L’Anas ha confermato che partirà l’iter autorizzativo per la realizzazione della strada, un passo avanti rispetto alla situazione precedente. I rappresentanti di Paladina e Sedrina si dicono ottimisti e sperano che presto si possa passare alla fase concreta.

“Vogliamo essere ottimisti: la dichiarazione di Anas in merito al prossimo avvio dell’iter autorizzativo è quanto di positivo ci portiamo a casa da questo incontro. Se non altro è emersa la volontà di andare avanti con l’opera”: così Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme e tra i più tenaci sostenitori della Paladina-Sedrina, ha commentato l’esito della videocall tra amministratori locali, Provincia, Regione e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità incentrata proprio sull’ultimo tratto della Tangenziale Sud, infrastruttura considerata altamente strategica per le valli Brembana e Imagna e per tutto il territorio bergamasco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il 29 gennaio, Paladina-Sedrina sarà oggetto di una video call con il Ministero per individuare eventuali fonti di finanziamento.

Il progetto del Terzo Tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, noto come Paladina-Sedrina, genera forti divisioni tra cittadini, enti e istituzioni.

