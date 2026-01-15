Paladina-Sedrina il 29 gennaio una video call con il Ministero | Individuare possibili finanziamenti

Il 29 gennaio, Paladina-Sedrina sarà oggetto di una video call con il Ministero per individuare eventuali fonti di finanziamento. L’opera, sospesa da circa vent’anni e ancora in fase di definizione, rappresenta un progetto strategico che necessita di una chiara volontà politica per poter essere realizzato. La discussione mira a valutare le possibilità di intervento e a rilanciare un’infrastruttura che, fino ad oggi, rimane sulla carta.

Un'infrastruttura "sospesa" nel tempo in attesa di una volontà politica chiara. Sono almeno vent'anni che si discute della Paladina-Sedrina, ma l'opera ad oggi rimane sulla carta e con poche prospettive reali di finanziamento. Una situazione che potrebbe cambiare con l'apertura al dialogo arrivata nei giorni scorsi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il viceministro Edoardo Rixi ha comunicato alla Comunità Montana Valle Brembana la disponibilità a discutere del progetto in un collegamento video da Roma fissato per giovedì 29 gennaio alle 14. Un segnale di attenzione del Governo sul tema era stato più volte sollecitato dai 37 sindaci del territorio brembano.

Paladina-Sedrina: “Salvini e il Governo dicano subito se sarà finanziata: la Val Brembana non può restare nel limbo” - Il circolo locale del Pd richiama all’ordine il ministro delle Infrastrutture, al quale aveva già avanzato una richiesta di incontro formale. bergamonews.it

COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE TANGENZIALE SUD DI BERGAMO (LOTTO PALADINA VILLA D'ALME'-SEDRINA) Per opportuna informazione pubblichiamo la risposta dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi all'int facebook

