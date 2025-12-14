Paladina-Sedrina opera che divide | Non ci sono alternative No è un progetto calato dall’alto

Il progetto del Terzo Tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, noto come Paladina-Sedrina, genera forti divisioni tra cittadini, enti e istituzioni. Mentre si trova ancora sulla carta, le controversie si intensificano, riflettendo un dibattito acceso tra chi sostiene l’opera e chi la contesta come un progetto imposto dall’alto.

Paladina. È ancora tutto su carta, ma la polemica è più viva che mai. Il progetto definitivo del Terzo Tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, meglio conosciuta come Paladina-Sedrina, più che un’opera di collegamento sembra una frattura che giorno dopo giorno divide enti ed opinione pubblica in assemblee, lettere ed interventi sulla stampa. Il responsabile del progetto: “Non ci sono alternative” Carta e penna, così l’ingegner Massimiliano Rizzi, responsabile del progetto e dirigente del settore viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia di Bergamo, scrive: “Con riferimento alle recenti e diffuse osservazioni pubbliche – in particolare a quelle espresse dai cittadini tramite la stampa – relative al progetto del Terzo Tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, si ritiene doveroso fornire un riscontro chiaro sull’iter istituzionale seguito e sulle scelte progettuali adottate, nonché sulle cruciali condizioni necessarie per la sua effettiva realizzazione”. Bergamonews.it

