La partita allo Spyros Luis di Atene finisce 1-1 tra Panathinaikos e Roma. Mancini combina un pasticcio in difesa, mentre Ziolkowski si supera e salva il risultato più volte. La Roma conquista un punto, ma lascia qualche rimpianto, mentre il Panathinaikos si conferma squadra ostica in casa.

Voti e giudizi del match dello Spyros Luis di Atene, valido per l’8a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Panathinaikos. Lafont 6 Palmer-Brown 6 Ingason 6,5 Touba 6. Dal 73? Skarlatidis 5,5 Katris 6 Siopis 5,5. Dal 59? Renato Sanches 6 Bakasetas 6 Kyriakopoulos 6 Taborda 6,5. Dal 93? Terzis sv Pantovic 6 Zaroury 5,5 Allenatore: Benitez 6 Il Pana gioca una partita seria, sicuramente facilitato dall’aver giocato 80 minuti in superiorità numerica. Però l’atteggiamento, la voglia sono state quelle giuste pur non avendo niente da chiedere alla classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PANATHINAIKOS-ROMA 1-1: Mancini pasticcia, Ziolkowski salva tutto

Approfondimenti su Panathinaikos Roma

Analisi e valutazioni del match tra Roma e Torino, disputato all’Olimpico e valido per gli ottavi di Coppa Italia.

La Roma ottiene un pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene, nell’ultima giornata di Europa League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Panathinaikos Roma

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda 2-0, pagelle e tabellino: Pisilli decisivo, Soulé ispiratore, Svilar insuperabile, Rensch solido, Undav impreciso; Roma-Stoccarda 2-0: doppio Pisilli e Gasperini vede gli ottavi di Europa League; Bologna-Celtic 2-2, pagelle: Rowe e Dallinga rimediano ad un avvio deludente; Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao.

Panathinaikos-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Ziolkowski vuol dire ottavi, Mancini da rosso, Taborda 'ringrazia' GhilardiL'incornata di Ziolkowski nel finale spedisce agli ottavi di Europa League la Roma, andata sotto col Panathinaikos in 10 contro 11 (espulso Mancini al 15'): lo spettro Playoff lo scaccia il polacco. L ... goal.com

Pagelle: Virtus Bologna e lo stop a Oaka. Akele il migliore, manca il contributo di tantiLa Virtus Bologna incassa il primo stop del nuovo anno sul parquet dell’OAKA, battuta dal Panathinaikos per 84-71 nonostante una prestazione opaca dei greci. Le Vnere, reduci dal ... pianetabasket.com

Atalanta-Roma, le pagelle Mancini "Si salva solo lui" 6 Dybala "Chi l'ha visto" 5 Rensch "Niente di niente" 4.5 Voti e commenti https://bit.ly/4stYB6o - facebook.com facebook