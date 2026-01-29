Pagelle Panathinaikos-Roma | Zió?kowski trascina rosso a Mancini pesa

La Roma ottiene un pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene, nell’ultima giornata di Europa League. I giallorossi giocano in dieci uomini dal 14’ e senza Dybala, ma riescono comunque a portare a casa un punto importante. Zió?kowski apre le marcature, poi il rosso a Mancini complica la situazione, ma la squadra resiste e trova il gol del pareggio.

La Roma strappa un 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos nell’ultima giornata di Europa League, giocando in dieci dal 14’ e senza Dybala. Una partita di resistenza e nervi, che si riflette in voti discontinui: errori pesanti dietro, una reazione d’orgoglio nella ripresa e qualche segnale individuale da cui ripartire. Le pagelle di Panathinaikos-Roma. Pierluigi Gollini – 5 Rischia poco nel primo tempo, ma non trasmette sicurezza nei momenti caldi. Sul vantaggio greco resta esposto dall’errore davanti a sé. Gianluca Mancini – 4 La sua gara dura un quarto d’ora. Il rosso diretto dopo il Var cambia la partita e costringe la Roma a una lunga sofferenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

