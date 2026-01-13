PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 2-3 | Ziolkowski e la difesa floppano Arena ‘living the dream’

Analisi e valutazioni del match tra Roma e Torino, disputato all’Olimpico e valido per gli ottavi di Coppa Italia. La partita si è conclusa con una sconfitta per i giallorossi, segnando un passo falso importante. Di seguito, i voti e il tabellino, con particolare attenzione alle prestazioni di Ziolkowski e alla difesa, che hanno incontrato difficoltà. Un approfondimento obiettivo sul risultato e le dinamiche dell’incontro.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa 202526 Adams (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 5,5 Ghilardi 5,5 Ziolkowski 5. Dal 46? Hermoso 6,5 Celik 6 Rensch 5. Dal 46? Ndicka 5,5 Cristante 5,5 Pisilli 5. Dal 57? Koné 6 Wesley 6 Soulé 5,5. Dal 57? Dybala 6 El Shaarawy 5,5 Bailey 4,5. Dall’80’ Arena 7,5 Allenatore: Gasperini 6 Torino. Paleari 6,5 Coco 6,5 Ismajli 6. Dal 70? Maripan 6 Tameze 6 Lazaro 5,5 Ilkhan 7 Gineitis 6,5. Dal 70? Casadei 6 Vlasic 6 Aboukhlal 6. Dall’86’ Dembele sv Simeone 5,5. Dal 70? Njie 6 Adams 8. Dall’88’ Ngonge sv Allenatore: Baroni 7,5 Arbitro: Bonacina 5,5 Il tabellino di Roma-Torino 2-3. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 2-3: Ziolkowski e la difesa floppano. Arena ‘living the dream’ Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO ROMA-VIKTORIA PLZEN 1-2: Ziolkowski-Dovbyk, Halloween in anticipo Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVE 1-0: Tudor, è buio totale. Basic ‘the dream’ Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Atalanta batte il Torino 2-0, decidono De Ketelaere e Pasalic; Atalanta-Torino 2-0, pagelle e tabellino: la Dea prima si diverte e poi soffre, De Ketelaere e Pasalic le regalano la terza vittoria di fila; Lecce-Roma 0-2: Ferguson più Dovbyk, Gasp ritrova la vittoria grazie ai gol degli attaccanti; Il Torino cala il tris al Bentegodi: l'ex Simeone, Casadei e Njie inguaiano Zanetti. Roma-Torino 2-3, le pagelle: il sogno di Arena (7) non basta. Notte amara per Svilar (4,5), in affanno anche Ziolkowski (5) - 3 all'Olimpico) nonostante la notte da sogno del 16enne Arena. leggo.it

Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE - Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Stasera alle 21:00 la Città Eterna accende i riflettori sulla Coppa Italia. calcionews24.com

Roma-Torino: cronaca diretta e risultato in tempo reale - Torino del 13 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Genoa-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino di Goal.com: il solito Colombo e Leali per l'aggancio in classifica Da quando è arrivato De Rossi, Colombo (voto 7) si è ritrovato: Caprile non ha avuto scampo nel perfetto diagonale del primo tempo. Nella ripresa il porti - facebook.com facebook

#FiorentinaMilan 1-1 pagelle e tabellino: Comuzzo implacabile, Dodò propulsore, Nkunku decisivo, Pulisic sciupone, Estupinan impreciso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.