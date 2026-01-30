Padre e figlio aggrediti in un parcheggio | Minacce coltellate e cani aizzati contro di loro

Un episodio violento si è verificato ieri in un parcheggio, dove un padre e suo figlio sono stati aggrediti da un gruppo di cinque ragazzi. Gli aggressori, descritti come stranieri, hanno minacciato le vittime, hanno usato un coltello e hanno anche azionato tre cani di grossa taglia senza guinzaglio né museruola contro di loro. La scena è stata molto concitata, e le persone presenti hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sulle identità dei responsabili.

La denuncia del Comitato piazza Trento e Trieste a Sesto San Giovanni che spiega che la 'gang' gira da tempo nella zona "ma nessuno fa niente" Padre e figlio sono stati aggrediti in un parcheggio da un gruppo di cinque ragazzi, descritti come stranieri, accompagnati da tre cani di grossa taglia senza guinzaglio e museruola. Forse l'obiettivo era una moto. È il racconto del Comitato piazza Trento e Trieste di Sesto San Giovanni dove è avvenuta la presunta aggressione. Erano le 18.15 di lunedì 26 gennaio, si legge nel comunicato del Comitato. Padre e figlio sarebbero stati aggrediti nel parcheggio tra via Baracca e via Fratelli Bandiera.

