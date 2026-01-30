Lido tre Archi come in un film di Tarantino rapine a mano armata con machete e cani da combattimento aizzati contro le vittime | 4 arresti

Questa mattina a Lido Tre Archi, la polizia ha arrestato quattro persone coinvolte in rapine violente. Le indagini sono partite dopo alcuni episodi in cui le vittime sono state minacciate con machete e cani da combattimento. Le immagini dei blitz ricordano i film di Tarantino, ma questa volta si tratta di fatti reali.

FERMO Molto pulp, zero fiction. Le immagini sembrano uscite da un film di Tarantino: rapine a mano armata con machete e cani da combattimento, 4 arresti a Lido Tre Archi. La Polizia di Stato di Fermo, alle prime luci dell’alba, ha proceduto all’esecuzione di quattro misure della custodia cautelare in carcere a carico di cittadini stranieri per il reato di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi (machete e tubi di ferro). La vicenda trae origine da alcune segnalazioni pervenute presso gli uffici della Squadra Mobile di Fermo, con le quali alcuni residenti del quartiere “Lido Tre Archi” di Fermo hanno denunciato episodi di rapina a mano armata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

La polizia di Fermo ha arrestato questa mattina quattro uomini di origine nordafricana.

