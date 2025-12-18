Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino

Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato recentemente sgomberato dalla Digos, segnando la fine di un capitolo per questa realtà. L’operazione, che ha portato al sequestro e alla chiusura dell’area, ha suscitato reazioni e riflessioni sulla presenza di spazi autogestiti in città. Un episodio che apre un dibattito sulla coexistence tra sicurezza, libertà e spazio pubblico.

