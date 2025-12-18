Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna

Il 18 dicembre, a Torino, si è conclusa un’importante operazione di polizia che ha portato allo sgombero del centro sociale Askatasuna, coinvolto in un contesto di tensioni e proteste legate all’attacco del 28 novembre contro la redazione de La Stampa da parte di attivisti filopalestinesi. L’evento ha suscitato reazioni e riflessioni sulla situazione politica e sociale della città.

Il 18 dicembre il centro sociale Askatasuna, a Torino, è stato sgomberato in una vasta operazione della polizia, legata all'assalto condotto il 28 novembre da attivisti filopalestinesi nella redazione del quotidiano La Stampa.

Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra.

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-

Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna

Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni p

Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino, il blitz all'alba dopo l'assalto alla sede de La Stampa x.com

