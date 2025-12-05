Anziani violentati e picchiati | orrore in una casa di riposo

Orrore in una casa di riposo di Capri (Napoli). Un operatore sanitario è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una struttura dell'isola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli ospiti veniva maltrattati e. 🔗 Leggi su Today.it

