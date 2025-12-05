Anziani violentati e picchiati | orrore in una casa di riposo

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orrore in una casa di riposo di Capri (Napoli). Un operatore sanitario è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una struttura dell'isola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli ospiti veniva maltrattati e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Anziani picchiati e legati al letto in casa di riposo: patteggiano 5 operatori, uno chiede rito abbreviato - Sei operatori accusati di violenze: cinque patteggiano, uno chiede il rito abbreviato per violenza sessuale ... Scrive fanpage.it

Anziani e disabili picchiati, il Veneto investe 6 milioni per installare telecamere nelle Rsa: «Dobbiamo proteggerli» - Maltrattamenti, botte, insulti, minacce, umiliazioni, abusi sessuali su anziani in casa di riposo e disabili nelle Rsa. Da corrieredelveneto.corriere.it

La cooperativa degli orrori. "Disabili picchiati e sedati" - che venivano maltrattate diciotto persone con gravi disabilità psichiche e disturbi ... Secondo ilgiornale.it

Anziani picchiati e rapinati in casa di notte, i ladri scappano con soldi e gioielli: caccia alla banda - Una coppia di anziani, residenti a Serravalle, frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, è stata vittima di una banda di ladri. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Anziani Violentati Picchiati Orrore