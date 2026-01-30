I NAS di Roma hanno effettuato un blitz questa mattina a Grottaferrata, scoprendo anziani sedati e abbandonati nelle case di riposo. Gli operatori hanno trovato persone immobilizzate nei loro letti, in condizioni igieniche pessime e spesso infastidite da insulti. Molti di loro erano stati sedati con farmaci e sonniferi non prescritti dai medici. La scoperta ha sollevato un’onda di sdegno e ora si indaga sui responsabili.

AGI - Anziani insultati e lasciati immobilizzati nei propri letti per intere notti bagnati di urina e sedati con farmaci e sonniferi non prescritti da un medico. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Roma in una struttura per anziani di Grottaferrata ai Castelli Romani. I blitz all'interno dei locali ha permesso ai militari di sequestrare la struttura e notificare sette misure cautelari nei confronti di operatici socio-sanitari e del titolare della struttura su ordine del gip del Tribunale di Velletri e su richiesta della Procura della Repubblica, che riguardano sei interdizioni dall’esercizio della professione e un divieto di dimora. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anziani sedati e abbandonati: blitz dei NAS a Grottaferrata

Approfondimenti su Anziani Grottaferrata

I carabinieri del Nas e il personale di Ats stanno effettuando un’ispezione al terzo piano del padiglione Iceberg dell’ospedale San Raffaele di Milano, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri del Nas e il personale di Ats hanno effettuato un intervento presso il terzo piano del padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele di Milano, in corso di accertamenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Anziani Grottaferrata

Anziani maltrattati e umiliati in casa alloggio: 12 indagatiUn sistema di abusi quotidiani, consumati lontano dagli sguardi dei familiari e approfittando della fragilità degli ospiti. È il quadro che emerge ... pupia.tv

Anziani lasciati nelle loro urine, legati e addormentati con i sonniferi nella casa di riposo lagerSette le misure cautelari. I provvedimenti sono stati mossi contro sei operatrici socio assistenziali e del responsabile della comunità alloggio per anziani ... romatoday.it

TRA FIGLI ADOLESCENTI E GENITORI ANZIANI: COME SI SOPRAVVIVE ALL'EFFETTO “SANDWICH” "Da una parte un figlio che, in pieno inverno, si rifiuta categoricamente di indossare i pantaloni lunghi; dall’altra un’anziana madre che, nonostante svariati - facebook.com facebook

Però se ci pensate gli americani stanno un passo avanti. Hanno eletto per ben due volte un tizio pregiudicato, con evidenti problemi psicologici, che dovrebbe vivere nella comoda suite di una residenza per anziani, possibilmente sedato h24. x.com