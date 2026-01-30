Anziani sedati e abbandonati | blitz dei NAS a Grottaferrata

I NAS di Roma hanno effettuato un blitz questa mattina a Grottaferrata, scoprendo anziani sedati e abbandonati nelle case di riposo. Gli operatori hanno trovato persone immobilizzate nei loro letti, in condizioni igieniche pessime e spesso infastidite da insulti. Molti di loro erano stati sedati con farmaci e sonniferi non prescritti dai medici. La scoperta ha sollevato un’onda di sdegno e ora si indaga sui responsabili.

AGI - Anziani insultati e lasciati immobilizzati nei propri letti per intere notti bagnati di urina e sedati con farmaci e sonniferi non prescritti da un medico. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Roma in una struttura per anziani di Grottaferrata ai Castelli Romani. I blitz all'interno dei locali ha permesso ai militari di sequestrare la struttura e notificare sette misure cautelari nei confronti di operatici socio-sanitari e del titolare della struttura su ordine del gip del Tribunale di Velletri e su richiesta della Procura della Repubblica, che riguardano sei interdizioni dall’esercizio della professione e un divieto di dimora. 🔗 Leggi su Agi.it

