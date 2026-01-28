Juventus Monaco | il Principato sulle montagne russe

La Juventus si prepara alla sfida contro il Monaco con un solo obiettivo: vincere. La squadra torinese sa che non può permettersi di sbagliare, anche se la pressione è alta. I giocatori sono concentrati e pronti a scendere in campo, senza pensare troppo alla classifica, ma solo a portare a casa i tre punti. La partita si annuncia intensa, e i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare il cammino in Champions.

La Juventus deve vincere La Juventus dovrà pensare anzitutto a vincere la sua partita contro il Monaco senza fare troppi calcoli sulla classifica. Andranno in trasferta contro un Monaco reduce dai 6 gol subiti contro il Real Madrid nella giornata precedente di Champions. Nonostante ciò, i monegaschi hanno 9 punti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

