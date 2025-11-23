La giungla la toga e l’ascia del potere | viaggio feroce nella mente che ha normalizzato il bosco a colpi di ordinanza

Ilgiornaleditalia.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dentro l’ingranaggio giudiziario impersonato dalla “Giudice A.”, Cecilia Angrisano, dove ogni deviazione è un crimine e la libertà fa paura La chiamerò Giudice A. Non perché sia un nome segreto, ma perché in questa storia la persona conta meno della macchina che rappresenta. Una macchina che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la giungla la toga e l8217ascia del potere viaggio feroce nella mente che ha normalizzato il bosco a colpi di ordinanza

© Ilgiornaleditalia.it - La giungla, la toga e l’ascia del potere: viaggio feroce nella mente che ha normalizzato il bosco a colpi di ordinanza

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Giungla Toga L8217ascia Potere