La giungla la toga e l’ascia del potere | viaggio feroce nella mente che ha normalizzato il bosco a colpi di ordinanza
Dentro l’ingranaggio giudiziario impersonato dalla “Giudice A.”, Cecilia Angrisano, dove ogni deviazione è un crimine e la libertà fa paura La chiamerò Giudice A. Non perché sia un nome segreto, ma perché in questa storia la persona conta meno della macchina che rappresenta. Una macchina che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
STA ARRIVANDO BABBO GIUNGLA SUL QUAD PIENO DI SORPRESE E PREMI FANTASTICI E PIÙ CHE ALTRO TANTA MATERIA PRIMA , 600 KG DI PESCE TROTE SAURO FINO A 5 KG? FORZA CON LE PRENOTAZIONI N - facebook.com Vai su Facebook