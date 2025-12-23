Ghost Love | viaggio nelle emozioni nel romanzo d' esordio di Maria Musso
Un autentico viaggio nelle emozioni: l'attesa è finita è appena uscito "Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto", il romanzo d’esordio di Maria Musso destinato a diventare un caso editoriale. Una storia magnetica, intensa, travolgente: l’amore che non si vede, ma che lascia cicatrici profonde. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Il collegio, torna la prof Maria Rosa Petolicchio: «Non è solo un reality: è un romanzo di formazione in cui si mettono in gioco emozioni complesse»
Leggi anche: Love Me Love Me, tutto sul film Prime Video tratto dal romanzo cult di Wattpad
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
“Ghost Love”, l’amore in bilico tra il tutto e niente secondo Maria Musso Tra affettività irrisolte e legami invisibili, il romanzo rivelazione che racconta i fantasmi emotivi della contemporaneità con il contributo sociologico di Francesco Pira... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.