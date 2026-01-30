Alle 10.40 del 30 gennaio 2026, la sala stampa della Camera dei deputati si è riempita di proteste. Deputati dell’opposizione hanno iniziato a cantare e hanno occupato i locali, creando scompiglio subito dopo l’incontro con Casapound. La situazione si è fatta tesa e le forze dell’ordine sono intervenute per ripristinare l’ordine.

Alle 10.40 del 30 gennaio 2026, la sala stampa della Camera dei deputati si è trasformata in un teatro di tensioni politiche e simboliche. L’evento previsto per le 11.30, una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele, è stato bloccato prima ancora di iniziare. I parlamentari dell’opposizione – Pd, M5S, Avs, +Europa e Azione – si sono schierati in massa intorno al banco dei relatori, armati della Costituzione italiana e decisi a impedire l’accesso a rappresentanti di gruppi con radici neofasciste. Tra gli ospiti annunciati figuravano Luca Marsella, portavoce di Casapound, Ivan Sogari del Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Opposizioni in protesta alla Camera: canti e occupazione della sala stampa dopo l’incontro con Casapound

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

I deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera a Montecitorio e hanno occupato il luogo per bloccare una conferenza prevista alle 11:30.

Conferenza remigrazione alla Camera, opposizioni in protesta: evento annullato. Casapound: Antifascismo mafiaLa bagarre alla Camera dopo l'occupazione della sala stampa da parte dei parlamentari delle ... msn.com

Protesta di CasaPound alla Camera, Marsella: L'antifascismo è mafiaRoma, 30 gen. (askanews) - Protesta di CasaPound davanti alla Camera per lo stop all'iniziativa su una proposta di legge sulla Reimigrazione ... stream24.ilsole24ore.com

Agorà Fanpage.it. . "Bella Ciao" con un coro di voci che si fa sentire sempre più forte attorno al candidato leghista. Questa è una delle forme che prende la protesta delle opposizioni in occasione del Convegno Remigrazione alla Camera e che segna momenti - facebook.com facebook

Le #opposizioni bloccano la conferenza alla #Camera Mattinata di tensione a #Montecitorio dopo la protesta dei gruppi di opposizione contro una conferenza stampa riconducibile a forze di estrema destra. #Casapound #OrdinePubblico #Meloni #Protesta x.com