Opposizioni contestano Casapound alla Camera annullata conferenza su remigrazione
Le opposizioni alla Camera hanno bloccato la conferenza di presentazione di una proposta di legge sulla “Remigrazione”. Deputati di Avs, Pd, M5S e +Europa hanno contestato la presenza di esponenti di Casapound, facendo annullare l’evento organizzato dal leghista Domenico Furgiuele. La polemica si è accesa subito, con i parlamentari che hanno deciso di non partecipare e di interrompere la conferenza prima ancora che iniziasse.
I deputati di Avs, Pd, M5S e +Europa, Bonelli, Orfini, Ricciardi e Magi, contestano la presenza di esponenti di Casapound alla Camera facendo annullare la conferenza stampa che li vedeva protagonisti della presentazione di una proposta di legge sulla “Remigrazione”, organizzata dal leghista Domenico Furgiuele. Prima dell’annullamento dell’evento, decisione presa dal presidente Fontana per motivi di ordine pubblico, un gruppo di parlamentari dell’opposizione aveva occupato la sala stampa di Montecitorio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Casapound Remigrazione
Remigrazione, caos alla Camera: Pd, Avs e M5S occupano la sala stampa, annullata conferenza con Casapound
Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione.
Camera, conferenza stampa su Remigrazione con Casapound interrotta da opposizioni, replica: "Atto mafioso, siamo liberi cittadini" - VIDEO
La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos.
Ultime notizie su Casapound Remigrazione
Opposizioni contestano Casapound alla Camera, annullata conferenza su remigrazione(LaPresse) I deputati di Avs, Pd, M5S e +Europa, Bonelli, Orfini, Ricciardi e Magi, contestano la presenza di esponenti di Casapound alla ... stream24.ilsole24ore.com
Conferenza remigrazione alla Camera, opposizioni in protesta: evento annullato. Casapound: Antifascismo mafiaLa bagarre alla Camera dopo l'occupazione della sala stampa da parte dei parlamentari delle ... msn.com
