Opposizioni contestano Casapound alla Camera annullata conferenza su remigrazione

Le opposizioni alla Camera hanno bloccato la conferenza di presentazione di una proposta di legge sulla “Remigrazione”. Deputati di Avs, Pd, M5S e +Europa hanno contestato la presenza di esponenti di Casapound, facendo annullare l’evento organizzato dal leghista Domenico Furgiuele. La polemica si è accesa subito, con i parlamentari che hanno deciso di non partecipare e di interrompere la conferenza prima ancora che iniziasse.

