Fontana | inopportuna conferenza stampa sulla ‘Remigrazione’

Lorenzo Fontana critica duramente la conferenza stampa sulla remigrazione. Il presidente della Camera definisce inopportuna l’iniziativa, sottolineando che si tratta di un’uscita infelice e poco opportuna in un momento delicato. Fontana si è espresso con fermezza, chiedendo competenza e rispetto nel trattare temi così sensibili.

“Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani (oggi, ndr). Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana in merito alla conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele e che vede tra i relatori anche esponenti di Casapound. “Rivolgo – prosegue – il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Una conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Furgiuele con la partecipazione di figure di Casapound mette in agitazione la Camera.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato duramente la conferenza stampa prevista per domani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

