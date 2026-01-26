La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco. In questa fase, l’attenzione è concentrata su eventuali operazioni che rispettino la strategia del club, senza forzature o scelte affrettate. La presenza di nomi come Kolo Muani rappresenta più un riferimento tecnico che una priorità immediata, lasciando spazio a valutazioni accurate per le prossime settimane.

La Juventus entra nell’ultima settimana di mercato con un obiettivo chiaro: capire se esistono margini concreti per rinforzare l’attacco senza forzare operazioni fuori strategia. Dopo la vittoria contro il Napoli, che ha certificato la crescita della squadra, il tema offensivo è tornato centrale alla Continassa in seguito allo stop definitivo alla trattativa per En-Nesyri e alle valutazioni tecniche emerse nel post gara. Il tempo stringe e la dirigenza bianconera, consapevole della fase decisiva della finestra invernale, sta monitorando il mercato con attenzione, senza però modificare la linea tracciata nelle scorse settimane: opportunità sì, operazioni strutturali no. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, attacco sotto osservazione: Kolo Muani solo un riferimento tecnico

Leggi anche: Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham

Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio RomanoSecondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

JUVE: in attacco meglio KOLO MUANI o...

Argomenti discussi: Conte-Simone Inzaghi, il duello si rinnova sul mercato: il Napoli accelera per l'attaccante, individuata l'alternativa a En-Nesyri; Juve, non solo En-Nesyri: cosa può ancora succedere nel mercato di gennaio; Attacco Juve stipendi alti e pochi gol | tra David Openda e compagnia ogni gol costa 1,7 milioni; CdS - Dopo Giovane, Manna vuole chiudere un altro esterno offensivo: cinque profili in corsa - CalcioNapoli24 | CN24.

Juventus, Norton-Cuffy resta sotto osservazione: l'idea per il terzino del GenoaLa Juventus si prepara al mercato di gennaio con la volontà di rinforzarsi e monitorare diverse opportunità. Il club bianconero, dunque, non rimarrà fermo nel prossimo mese di operazioni, e segue ... calciomercato.com

Juve, vittoria e tensione: Spalletti prima litiga con un tifoso, poi lo schiaffo a Openda. I videoLa Juventus supera il Benfica 2-0 e mette un piede negli ottavi di Champions League, ma la notte dell’Allianz Stadium si chiude sotto il segno ... sport.tiscali.it

Un Napoli a pezzi crolla sotto i colpi della Juventus https://fanpa.ge/E4qOy - facebook.com facebook

La #Juventus meritava il doppio vantaggio, peccato per #Conceicao debole sotto porta. #Kelly padrone a sinistra, #Thuram muro e tanto altro, #David determinante. Rigori inesistenti, bravi arbitro e VAR. #JuveNapoli 1° t. x.com