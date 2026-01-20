Ferretti Komarek punta a raddoppiare la quota
Karel Komarek, imprenditore ceco, mira a incrementare la sua partecipazione in Ferretti. Con l’offerta pubblica di acquisto volontaria di oltre 182 milioni di euro, attraverso la sua Kkcg Maritime, intende aumentare la quota dal 14,5% al 29,9%. L’operazione rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza del gruppo nel settore della nautica di lusso.
Il magnate ceco Karel Komarek punta a contare di più in Ferretti. Attraverso la sua Kkcg Maritime ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria da oltre 182 milioni di euro sul gruppo della nautica di lusso per raddoppiare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9 per cento. Al completamento dell’offerta, Kkcg "intende esercitare i diritti di voto, come incrementati a seguito dell’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria, a sostegno dell’elezione dei candidati al consiglio di amministrazione che proporrà nel contesto della prossima assemblea degli azionisti di Ferretti", di cui è socia fin dalla quotazione su Euronext Milan nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
