È online e già attiva “Appunti per Telese”, la piattaforma lanciata da Franco Bozzi. Si tratta di uno spazio aperto a cittadini e amministratori per discutere del presente e del futuro della città. La piattaforma mira a coinvolgere la comunità e raccogliere idee per migliorare Telese. Bozzi ha spiegato che il progetto vuole essere un punto di incontro per opinioni e proposte concrete. Ora, chiunque può accedere e partecipare alle discussioni online.

“Appunti per Telese” nasce e cresce come uno spazio aperto, plurale e inclusivo, pensato per raccogliere voci diverse e trasformarle in confronto, ascolto e visione comune. Non un luogo di appartenenza politica, ma una piazza virtuale dove sentirsi parte attiva della propria città. «Con l’attivazione della piattaforma – dichiara Franco Bozzi – inizia una fase nuova e concreta. Adesso la parola passa ai cittadini. Vogliamo costruire insieme un’idea di Telese Terme fondata sull’ascolto, sulla condivisione e sulla responsabilità collettiva. Ogni contributo, anche il più semplice, può diventare un tassello importante per migliorare la nostra comunità». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Online la piattaforma “Appunti per Telese”

Approfondimenti su Appunti per Telese

Franco Bozzi presenta “Appunti per Telese”, una piattaforma civica dedicata a promuovere partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.

È nata “Appunti per Telese”, una piattaforma civica e politica creata per favorire il coinvolgimento dei cittadini nel percorso di sviluppo della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Appunti per Telese

Argomenti discussi: Concorso Guida Turistica: strage alla prova scritta, supera l’esame solo il 2% - Attesa per orale e tecnico-pratica; Franco Bozzi lancia Appunti per Telese la nuova piattaforma civica.

Online L'AquilAQ.it, la piattaforma che racconta la cittàÈ online L'AquilAQ.it, nuova piattaforma digitale dedicata alla promozione e alla conoscenza della città e del territorio. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di giovani aquilani under 30 nell ... ansa.it

Ora per i referendum si può firmare anche online, come funziona la nuova piattaforma del governoVia libera ufficiale alla nuova piattaforma che permette di raccogliere firme per i referendum anche online. Sviluppata dal governo, ha l’obiettivo di rendere più semplice la raccolta firme: una ... fanpage.it

Quando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStud x.com

Sino al 14Febbraio 2026sarà possibile continuare ad effettuare le ISCRIZIONI ONLINE alle classi prime per il prossimo anno scolastico. COME : I genitori effettueranno le iscrizioni online attraverso la piattaforma https://unica.istruzi - facebook.com facebook