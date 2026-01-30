Online la piattaforma Appunti per Telese

È online e già attiva “Appunti per Telese”, la piattaforma lanciata da Franco Bozzi. Si tratta di uno spazio aperto a cittadini e amministratori per discutere del presente e del futuro della città. La piattaforma mira a coinvolgere la comunità e raccogliere idee per migliorare Telese. Bozzi ha spiegato che il progetto vuole essere un punto di incontro per opinioni e proposte concrete. Ora, chiunque può accedere e partecipare alle discussioni online.

“Appunti per Telese” nasce e cresce come uno spazio aperto, plurale e inclusivo, pensato per raccogliere voci diverse e trasformarle in confronto, ascolto e visione comune. Non un luogo di appartenenza politica, ma una piazza virtuale dove sentirsi parte attiva della propria città. «Con l’attivazione della piattaforma – dichiara Franco Bozzi – inizia una fase nuova e concreta. Adesso la parola passa ai cittadini. Vogliamo costruire insieme un’idea di Telese Terme fondata sull’ascolto, sulla condivisione e sulla responsabilità collettiva. Ogni contributo, anche il più semplice, può diventare un tassello importante per migliorare la nostra comunità». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

