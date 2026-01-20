Nasce Appunti per Telese | una nuova piattaforma politica partecipata per la città

È nata “Appunti per Telese”, una piattaforma civica e politica creata per favorire il coinvolgimento dei cittadini nel percorso di sviluppo della città. Promossa da Franco Bozzi e un gruppo di residenti, questa iniziativa mira a raccogliere idee e proposte concrete per migliorare la qualità della vita a Telese Terme, promuovendo un dialogo partecipato e costruttivo tra cittadini e amministrazione.

Si chiama "Appunti per Telese" la nuova piattaforma politica e civica promossa da Franco Bozzi insieme a una squadra di cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione tempo, idee ed energie per il futuro di Telese Terme. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rendere concreta l'idea di una politica realmente partecipata, attraverso un confronto aperto e rispettoso. Negli ultimi cinque anni, infatti, sono mancate reali opportunità di espressione e di partecipazione, di manifestare idee e proposte. "Appunti per Telese" nasce proprio per ribaltare questo approccio e restituire dignità alla voce dei cittadini.

