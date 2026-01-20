Franco Bozzi lancia Appunti per Telese la nuova piattaforma civica

Franco Bozzi presenta “Appunti per Telese”, una piattaforma civica dedicata a promuovere partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e condiviso, offrendo uno spazio di ascolto e di proposta per le esigenze della comunità di Telese. Attraverso questa piattaforma, si intende rafforzare l’impegno civico e stimolare una partecipazione attiva nel processo decisionale locale.

Si chiama "Appunti per Telese" la nuova piattaforma politica e civica promossa da Franco Bozzi insieme a una squadra di cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione tempo, idee ed energie per il futuro di Telese Terme. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rendere concreta l'idea di una politica realmente partecipata, attraverso un confronto aperto e rispettoso. Negli ultimi cinque anni, infatti, sono mancate reali opportunità di espressione e di partecipazione, di manifestare idee e proposte. "Appunti per Telese" nasce proprio per ribaltare questo approccio e restituire dignità alla voce dei cittadini.

