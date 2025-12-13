Omicidio Vassallo l' udienza slitta ancora al 16 gennaio 2026
Nuovo rinvio al 16 gennaio 2026 per l’udienza sull’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. La quarta sessione della fase predibattimentale si è conclusa con lo slittamento, presso il Tribunale di Salerno, prolungando i tempi di un procedimento che segue da anni un percorso ancora senza una risoluzione definitiva.
Omicidio Vassallo, Comune di Pollica ammesso come parte civile: «Un risultato importante» - Nel corso della seconda udienza del procedimento preliminare per l'omicidio del sindaco Angelo Vassallo, svoltasi oggi presso il Tribunale di Salerno, il Comune di Pollica è stato formalmente ammesso ... ilmattino.it
