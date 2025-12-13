Omicidio Vassallo l' udienza slitta ancora al 16 gennaio 2026

Nuovo rinvio al 16 gennaio 2026 per l’udienza sull’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. La quarta sessione della fase predibattimentale si è conclusa con lo slittamento, presso il Tribunale di Salerno, prolungando i tempi di un procedimento che segue da anni un percorso ancora senza una risoluzione definitiva.

Nuovo rinvio al 16 gennaio 2026. E' questo l'esito della quarta udienza della fase predibattimentale, presso il Tribunale di Salerno, relativa all’omicidio del sindaco pescatore di Pollica Angelo Vassallo. Imputati per concorso in omicidio con metodo mafioso sono l’ufficiale dei Carabinieri Fabio. Salernotoday.it

