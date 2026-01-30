Nuovi dettagli emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Un’altra consulenza è stata richiesta per analizzare il sangue trovato sui gradini. Gli investigatori sottolineano che è impossibile non sporcarsi in quella zona, lasciando aperta ancora una volta la pista che potrebbe portare a nuove prove o conferme. La vicenda rimane irrisolta da quasi vent'anni, mentre le indagini continuano senza sosta.

PAVIA – Emergono nuovi sviluppi sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La famiglia della vittima ha infatti commissionato una nuova consulenza tecnica, che è attualmente in corso di realizzazione, per riesaminare uno degli aspetti chiave del processo: la camminata dell’assassino e il possibile contatto con il sangue presente sulla scena del delitto. Un approfondimento da cui emergerebbe come sarebbe stato impossibile, per chiunque, evitare il sangue della seconda importante “blood pool” mappata dentro la villetta di via Pascoli. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni, per i genitori di Chiara e Francesco Compagna, legale del fratello Marco Poggi, hanno dato mandato a un pool di consulenti informatici per sovrapporre digitalmente la “ortofoto” di quella che il Ris e il giudice che assolse Stasi in primo grado hanno definito come la seconda “ampia pozza di sangue” (“blood pool”) sul gradino zero della scala che conduce nel seminterrato, nascosta da una porta a soffietto, in cui è stato trovato il corpo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuova consulenza su sangue dei gradini. “Impossibile non sporcarsi”

Approfondimenti su Chiara Poggi

Una nuova consulenza sulle macchie di sangue trovate sui gradini della villetta di Garlasco rafforza l’ipotesi che Alberto Stasi, il ragazzo coinvolto nel caso Chiara Poggi, non potesse non sporcarsi camminando dentro casa.

La famiglia Poggi ha affidato una nuova consulenza per il caso Chiara Poggi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Nuova scoperta SHOCK sul PC di Chiara Poggi | Caso Garlasco - IA DETECTIVE ITALIA #chiarapoggi

Ultime notizie su Chiara Poggi

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nulla; Mattino Cinque: Garlasco, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi Video.

Nuove scoperte sul caso Chiara Poggi: consulenza sull'omicidio di GarlascoNuove analisi sul delitto di Garlasco rivelano dettagli cruciali sulla scena del crimine. notizie.it

Impossibile che Stasi non abbia calpestato sangue: la perizia richiesta da famiglia di Chiara Poggi conferma quella del 2014I legali hanno richiesto ai loro esperti un’ulteriore consulenza che confermerebbe quanto sancito da quella di dodici anni fa: impossibile che Alberto avesse le suole delle scarpe intonse ... ilgiorno.it

Omicidio Chiara Poggi. Un’impronta impressa nel sangue e rinvenuta più volte sulla scena del crimine è senza dubbio l’impronta dell’assassino. 19 anni dopo sono ancora tanti i dubbi: si tratta davvero di un numero 42 Il commento di Milo Infante. https://bit.ly facebook