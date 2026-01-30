A Rocca San Casciano si prepara un grande evento musicale. Il duo ‘I Molleggiati’ renderà omaggio a Celentano con lo spettacolo ‘Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck’. La serata, organizzata e diretta da Ana Maria Perez Fernandez, attira molti appassionati e curiosi. La piazza si riempirà di musica e ricordi, con il pubblico pronto a rivivere le hit del famoso artista.

C’è molta attesa a Rocca San Casciano per lo spettacolo ‘Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck’ del duo ‘I Molleggiati’, con organizzazione e regia della traduttrice e interprete Ana Maria Perez Fernandez (foto). Lo spettacolo andrà in scena domenica alle 17.30 al teatro comunale Italia con il duo I Molleggiati, Michele Barbagli alla chitarra e percussioni a pedale e Gabriele Graziani alla voce, per raccontare musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano. Racconta la regista: "Il Molleggiato è un artista dal carisma importante che, soprattutto negli ‘60 e ‘70, ha esplorato e reinterpretato l’ondata rock’n’roll d’Oltreoceano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Celentano con il duo ’I Molleggiati’

Il 1 febbraio, al Teatro Italia di Rocca San Casciano, si terrà un concerto tributo ad Adriano Celentano, interpretato dai Molleggiati.

Il fine settimana in provincia di Bergamo propone un ricco calendario di eventi culturali e musicali.

