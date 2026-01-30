Omaggio a Celentano con il duo ’I Molleggiati’
A Rocca San Casciano si prepara un grande evento musicale. Il duo ‘I Molleggiati’ renderà omaggio a Celentano con lo spettacolo ‘Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck’. La serata, organizzata e diretta da Ana Maria Perez Fernandez, attira molti appassionati e curiosi. La piazza si riempirà di musica e ricordi, con il pubblico pronto a rivivere le hit del famoso artista.
C’è molta attesa a Rocca San Casciano per lo spettacolo ‘Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck’ del duo ‘I Molleggiati’, con organizzazione e regia della traduttrice e interprete Ana Maria Perez Fernandez (foto). Lo spettacolo andrà in scena domenica alle 17.30 al teatro comunale Italia con il duo I Molleggiati, Michele Barbagli alla chitarra e percussioni a pedale e Gabriele Graziani alla voce, per raccontare musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano. Racconta la regista: "Il Molleggiato è un artista dal carisma importante che, soprattutto negli ‘60 e ‘70, ha esplorato e reinterpretato l’ondata rock’n’roll d’Oltreoceano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Celentano Molleggiati
Nuovo live per I Molleggiati, a Rocca San Casciano il concerto tributo ad Adriano Celentano
Il 1 febbraio, al Teatro Italia di Rocca San Casciano, si terrà un concerto tributo ad Adriano Celentano, interpretato dai Molleggiati.
La Bella e la Bestia, tributo a Celentano, omaggio a Pasolini e concerti: il week-end in provincia
Il fine settimana in provincia di Bergamo propone un ricco calendario di eventi culturali e musicali.
Ultime notizie su Celentano Molleggiati
Argomenti discussi: Omaggio a Celentano con il duo ’I Molleggiati’; Omaggio a Celentano, teatro dialettale, Pomeriggi del bicchiere e danza contemporanea: gli eventi del weekend forlivese; Buon compleanno Giuliano Sangiorgi, 47 canzoni per rendergli omaggio; Assunta Palombo compie 100 anni, gli auguri del sindaco Celentano.
Omaggio a Celentano con il duo ’I Molleggiati’C’è molta attesa a Rocca San Casciano per lo spettacolo ‘Tutto il Rock del ragazzo della via Gluck’ del duo ... ilrestodelcarlino.it
Riki Cellini rivisita 'Azzurro' di Celentano: un omaggio in chiave personaleRiki Cellini omaggia Celentano con una reinterpretazione di ‘Azzurro’ e annuncia l'album ‘L’Estate tutto l’anno’ ... it.blastingnews.com
A renderle omaggio, con la consegna di una targa, è stato il sindaco Matilde Celentano. Insieme al consigliere comunale Vincenzo Valletta - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.