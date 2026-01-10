La Bella e la Bestia tributo a Celentano omaggio a Pasolini e concerti | il week-end in provincia
Il fine settimana in provincia di Bergamo propone un ricco calendario di eventi culturali e musicali. Tra gli appuntamenti principali, lo spettacolo “La Bella e la Bestia” a Pradalunga e Villa d’Almè, un tributo a Celentano a Trescore, e un omaggio a Pasolini al Druso di Ranica. Inoltre, il coro VoiSing organizza un concerto benefico a Calusco d’Adda, offrendo opportunità di intrattenimento e riflessione per la comunità locale.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “La Bella e la Bestia” a Pradalunga e a Villa d’Almè, il tributo a Celentano a Trescore, “Canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pasolini” al Druso di Ranica e il concerto benefico del coro VoiSing a Calusco d’Adda. Da annotare, inoltre, teatro dialettale, il concerto “Lady Like” a Treviglio, lo spettacolo di marionette “Don Chisciotte” a Lovere e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 10 e domenica 11 gennaio. ALZANO LOMBARDO – Teatro per l’infanzia a Bergamo e Alzano: week-end tra poesia, fantasia e relazioni CALUSCO D’ADDA – A Calusco d’Adda concerto benefico del coro VoiSing CAPRIATE SAN GERVASIO – Camminata Capriate, Concesa & Crespi, sul terrazzo dell’Adda CHIGNOLO D’ISOLA – Commedia dialettale a Chignolo d’Isola GANDINO – Visita al Museo dei Presepi a Gandino GAZZANIGA – A Orezzo festa di Sant’Antonio Abate: le date LOVERE – A Lovere in scena “Don Chisciotte” PARZANICA – Festa di San Mauro ad Acquaiolo di Parzanica: il programma PONTE SAN PIETRO – A Ponte San Pietro mostra di presepi e diorami PRADALUNGA – A Pradalunga in scena “La Bella e la Bestia” PRESEZZO – Teatro a merenda, a Presezzo in scena “La bambina e il pittore” RANICA – “Canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pasolini” al Druso TRESCORE BALNEARIO – Musica e solidarietà: a Trescore tributo a Celentano TREVIGLIO – A Treviglio in scena “Briciole di felicità” – A Treviglio il concerto “Lady Like” – Storie golose, a Treviglio in scena “Và dove ti porta il piede” VILLA D’ALME’ – A Villa d’Almè in scena “La Bella e la Bestia” BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
