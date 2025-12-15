Tumore al seno metastatico | dal Pascale una nuova terapia dimezza il rischio di progressione e allunga la vita
Una recente innovazione terapeutica al Pascale offre nuove speranze per le pazienti con tumore al seno metastatico. La strategia di precisione riduce del 50% il rischio di progressione della malattia e contribuisce ad allungare la sopravvivenza, rappresentando un passo avanti importante nella lotta contro questa forma avanzata di tumore.
Una nuova strategia terapeutica di precisione riduce del 50 per cento il rischio di progressione e migliora la sopravvivenza in alcune pazienti con tumore al seno metastatico. Lo studio internazionale, coordinato dal prof. Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia. Napolitoday.it
Tumore al seno metastatico: caratteristiche, epidemiologia, diagnosi
