Oltre i muri della scuola | riflessioni su crimini del Novecento in un incontro a Polistena

Martedì 27 gennaio, all’interno dell’auditorium dell’Istituto G. Renda di Polistena, si è tenuto un incontro dedicato alla memoria dei crimini del Novecento. La sala era piena di studenti e insegnanti che hanno ascoltato testimonianze e riflessioni sugli orrori delle due guerre mondiali, cercando di capire cosa abbia portato a quei tragici eventi. Nessuna parola vuota, solo fatti e ricordi che rivivono per non dimenticare.

Martedì 27 gennaio, nella sala dell'auditorium dell'Istituto Superiore G. Renda di Polistena, si è svolto un incontro dedicato alla memoria del Novecento, con un particolare sugli orrori del periodo tra le due guerre mondiali. L'evento, organizzato in occasione del Giorno della Memoria istituito dall'ONU per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni nazifasciste, ha visto riuniti gli studenti delle ultime classi, il corpo docente e gli operatori scolastici. L'obiettivo era non solo rievocare eventi storici drammatici, ma anche stimolare una riflessione critica sulle radici del totalitarismo e sulle conseguenze che la mancata attenzione a segni premonitori può avere sulla società.

