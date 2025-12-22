Nuovo assalto all' ufficio postale | fatta saltare la cassaforte
Nuovo assalto ad un ufficio postale, stavolta a Cabiate, alle porte della Brianza. Dopo l'assalto al bancomat dell'ufficio postale di Brugherio nella notte di domenica 21 dicembre, i ladri hanno provato il colpo a pochi chilometri di distanza.L'assaltoCome rende noto QuiComo, l'assalto è avvenuto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
