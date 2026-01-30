Olschki un editore a cavallo di tre secoli

Quest’anno l’editrice Olschki compie 140 anni. Fondata nel 1883 da Leone Samuele Olschki, un tipografo ebreo proveniente dalla Prussia orientale, la casa editrice ha attraversato tre secoli di storia. La sua nascita a Verona segnò l’inizio di un percorso fatto di continuità e innovazione, resistendo ai cambiamenti del tempo e guardando al futuro. Per celebrare questa ricorrenza, sono in programma eventi e iniziative che ripercorrono la sua lunga tradizione.

UN anno di eventi per rendere omaggio alla casa editrice Olscchki. Una storia di continuità e trasformazione, resistenza e futuro: inizia nel 1883, quando Leone Samuele Olschki, figlio di un tipografo ebreo della Prussia orientale, si trasferisce a Verona dove tre anni dopo registra la propria libreria antiquaria editrice: la Olschki. Esaurita la parentesi veneta, il trasferimento nel 1897 a Firenze: qui nasce la libreria sul Lungarno Corsini e la sede nel villino liberty di via Vanini, i Monumenta Typographica e l'Archivum Romanicum. E poi le due guerre mondiali, le leggi razziali e la distruzione di Firenze nel 1944, che cancellò gran parte di quanto costruito: fino alla rinascita tra gli anni Cinquanta e Sessanta ad opera del figlio Aldo, che riaffermò il legame indissolubile con la città.

