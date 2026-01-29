Un editore a cavallo di tre secoli Dagli incunaboli a JP Morgan La storia impressa in seimila titoli

Un editore fiorentino ha attraversato tre secoli di storia, passando dagli incunaboli ai titoli di J.P. Morgan. La sua collezione conta seimila volumi, tra cui spiccano manoscritti antichi e libri rari. La presenza di figure come banchieri, letterati e giornalisti ebrei testimonia la ricchezza e la varietà della tradizione culturale di Firenze.

di Maurizio Sessa FIRENZE "Personaggi della Firenze che conta sono ebrei: banchieri, letterati insigni, giornalisti. Case editrici importanti come la Bemporad e la Olschki sono fondate e dirette da ebrei". Così lo scrittore Sergio Campailla, nel suo libro 'Il segreto di Nadia B. La musa di Michaelstaedter tra scandalo e tragedia', ci restituisce l'immagine di una certa Firenze. La Firenze primonovecentesca già presa nel vortice dell'avventura delle sue prestigiose riviste letterarie che avrebbero fatto la storia della cultura italiana e non solo. Nel 1896 aveva visto la luce il settimanale 'Il Marzocco' per iniziativa di un altro israelita cosmopolita, assonanza quanto mai adeguata, Angiolo Orvieto.

