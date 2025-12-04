Bonfirraro editore presenta il nuovo saggio La Sicilia a cavallo

Il Deposito stalloni di Catania e l’Industria equina nell’Italia unita dal 1865 al 1887: è questo il focus della ricerca di Andrea Dugo che con il suo saggio, La Sicilia a Cavallo, riesce a far celebrare il 160 esimo anno dalla fondazione dell’Istituto Incremento Ippico di Catania. La Sicilia a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

