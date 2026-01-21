coldiretti contro i trafficanti di olio straniero

Coldiretti denuncia come l'Europa sembri trascurare le questioni legate all'importazione di olio straniero, favorendo gli interessi della grande industria olearia. La delegazione italiana si è recata a Strasburgo per ribadire il no al trattato con il Mercosur e sollecitare controlli più rigorosi alle frontiere, al fine di tutelare la produzione locale e garantire trasparenza nel settore olivicolo.

"L’Europa si “gira dall’altra parte” e così fa gli interessi della grande industria olearia". Dura la denuncia di Coldiretti che ieri è volata a Strasburgo con una delegazione per ribadire il no al Mercosur e chiedere maggiori controlli alle frontiere. L’Europa da una parte spingerebbe per raddoppiare le importazioni di olio tunisino a dazio zero inondando il mercato di prodotti di bassa qualità a prezzi stracciati e dall’altra "chiude tutti e due gli occhi" non attivando le necessarie verifiche sulla tracciabilità e sulla presenza di eventuali elementi chimici come pesticidi pericolosi per la salute umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Grano duro, Coldiretti: «La Cun unica è la nostra vittoria contro i trafficanti»La Coldiretti ha annunciato l’istituzione della “Cun” del grano duro, considerata una conquista importante per garantire trasparenza nel mercato e contrastare le attività dei trafficanti.

