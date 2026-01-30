Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | sui social i treni sono già in ritardo

La polemica sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si accende dopo che sui social è circolata una storia Instagram che pubblicizzava i treni, ma con un errore evidente. La foto mostrava un treno in ritardo, e il post ha scatenato commenti e critiche, diventando subito un caso politico. Ora gli organizzatori sono sotto pressione per chiarire cosa sia successo e come intendano gestire questa gaffe.

Una svista, una clamorosa gaffe o una leggerezza? Non è dato saperlo, ma intanto sta facendo molto discutere ed è diventata terreno di bagarre politica la storia Instagram pubblicata nei giorni scorsi sul profilo ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in cui viene pubblicizzata una felpa con il brand proprio dei Giochi. La storia Instagram raffigura una ragazza sul marciapiede di una stazione e dietro di lei si vede chiaramente un tabellone luminoso che indica in arrivo un treno per Milano. Peccato, però, che proprio sul tabellone stesso l'arrivo del convoglio venga indicato già in ritardo di 35 minuti, accompagnato da un'altra indicazione di ritardo di 25 minuti nella riga inferiore.

