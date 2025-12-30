Manovra dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus e alla casa | tutte le misure Cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna e chi no

La manovra 2026 introduce diverse misure che riguardano pensioni, stipendi, bonus e casa. Alcune modifiche avranno effetti immediati, altre si avvertiranno nel tempo, con vantaggi per alcune categorie e svantaggi per altre. In questo articolo analizziamo i principali cambiamenti previsti, evidenziando chi potrebbe trarne beneficio e chi, invece, potrebbe subire degli effetti meno favorevoli. Un quadro completo per comprendere le implicazioni delle nuove norme.

La manovra 2026 arriva a tagliare il traguardo ma non su tutti le norme avranno lo stesso impatto. Come in ogni legge di bilancio, c'è sempre chi sale e chi scende: dal taglio Irpef per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus e alla casa: tutte le misure. Cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no) Leggi anche: Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus: tutte le misure, cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no) Leggi anche: ISEE 2026: nuove regole su casa, figli e bonus. Ecco cosa cambia e chi ci guadagna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus e alla casa: tutte le misure. Cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no); Dal taglio dell’Irpef agli aumenti, tutti gli sgravi sullo stipendio nel 2026; Manovra 2026, da taglio Irpef a pensioni e stipendi: tutte le misure; Manovra, cosa succede agli stipendi: tutte le novità su Irpef, festivi, premi di risultato e buoni pasto. Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus: tutte le misure, cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no) - La manovra 2026 arriva a tagliare il traguardo ma non su tutti le norme avranno lo stesso impatto. msn.com

Manovra, cosa succede agli stipendi: tutte le novità su Irpef, festivi, premi di risultato e buoni pasto - Imposte, agevolazioni, benefit e sconti fiscali: le novità sulle retribuzioni della nuova legge di Bilancio La legge di Bilancio, già approvata dal Senato e che attende ora l’ok definitivo della Camer ... msn.com

Sanità: farmaci e vaccini, nuovi medici, aumento degli stipendi, le novità in manovra - Le risorse per il fondo sanitario aumentano e si prevedono più assunzioni, ma la spesa sul Pil resta sempre i ... corriere.it

Sì alla fiducia, via libera sulla manovra. Giorgetti: «Sulle pensioni vedremo nel 2026» x.com

Manovra: sì alla fiducia alla Camera, ma le pensioni dividono il centrodestra Leggi l'articolo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.