Olimpiadi 2026 mistero sui tedofori alla cerimonia d’apertura | i precedenti più curiosi
A una settimana dalla cerimonia di apertura a Milano e Cortina, ancora non si sa chi saranno gli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica. Le due città si preparano all’evento, ma i nomi degli atleti scelti restano un mistero. La tensione cresce tra curiosità e attesa, mentre si avvicina il giorno della cerimonia.
A una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 resta il mistero degli ultimi tedofori che porteranno la fiamma olimpica allo stadio di San Siro, dove si terrà la cerimonia di apertura del 6 febbraio prossimo, e a Cortina d’Ampezzo dove verrà acceso un secondo braciere. La scelta dell’ultimo tedoforo. Un futuro re e un altro incoronato sui campi di calcio. Ma anche nipoti illustri, dodicenni sognatori e liceali ignari degli sport sulla neve, persino uno psichiatra che si era candidato rispondendo ad un annuncio sul giornale. Non è mai stato facile, né tantomeno scontato, per gli organizzatori scegliere l’ultimo tedoforo dei propri Giochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Olimpiadi 2026
Milano Cortina 2026, Meloni presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.
Olimpiadi Invernali 2026, Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura a San Siro
Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.
Ultime notizie su Olimpiadi 2026
Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: che fine hanno fatto i 175.000 pasti made in Italy?; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: mons. Delpini accoglie la croce degli sportivi, il corpo parla, non riduciamolo a una macchina da sfruttare; La torcia: ecco come il simbolo dei Giochi si è evoluto fino a diventare minimale e iper tecnologico; Agenti ICE americani alle olimpiadi di Milano: il mistero che scuote il governo.
Olimpiadi 2026, mistero sui tedofori alla cerimonia d’apertura: i precedenti più curiosiA una settimana dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 resta il mistero degli ultimi tedofori che porteranno la fiamma olimpica allo ... lapresse.it
La Fiamma Olimpica a Lissone: palco e cambio del tedoforo al Centro Commerciale EsselungaCambio del tedoforo fissato alle 18:15 presso il Centro Esselunga. Resta il mistero sui nomi dei protagonisti della staffetta ... mbnews.it
#Delpini: La croce degli sportivi è più uno spiraglio che una figura, è un'apertura per accogliere il mistero. Il corpo assente suscita domande. Resterà in questa Chiesa e parlerà come parla un corpo glorioso che alimenta lo stupore" #olimpiadi @chiesadimilan x.com
Milano mistero: zero bici e moto sulle preferenziali per le Olimpiadi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.