A una settimana dalla cerimonia di apertura a Milano e Cortina, ancora non si sa chi saranno gli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica. Le due città si preparano all’evento, ma i nomi degli atleti scelti restano un mistero. La tensione cresce tra curiosità e attesa, mentre si avvicina il giorno della cerimonia.

A una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 resta il mistero degli ultimi tedofori che porteranno la fiamma olimpica allo stadio di San Siro, dove si terrà la cerimonia di apertura del 6 febbraio prossimo, e a Cortina d’Ampezzo dove verrà acceso un secondo braciere. La scelta dell’ultimo tedoforo. Un futuro re e un altro incoronato sui campi di calcio. Ma anche nipoti illustri, dodicenni sognatori e liceali ignari degli sport sulla neve, persino uno psichiatra che si era candidato rispondendo ad un annuncio sul giornale. Non è mai stato facile, né tantomeno scontato, per gli organizzatori scegliere l’ultimo tedoforo dei propri Giochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, mistero sui tedofori alla cerimonia d’apertura: i precedenti più curiosi

