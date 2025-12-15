Olimpiadi Invernali 2026 Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura a San Siro
Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La cantante internazionale intratterrà il pubblico con la sua voce, diventando la prima grande ospite internazionale di questo evento.
Milano, 15 dicembre 2025 – Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura de i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey incarna pienamente l’atmosfera emo ondialezionale che accompagna il percorso verso i Giochi. Icona mondiale. Con oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo è considerata fra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop. Ilgiorno.it
