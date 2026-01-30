olimpia teodora in attesa finali di coppa italia sono i giorni decisivi per candidarsi a ospitarle

L’attesa per l’Olimpia Teodora si fa più intensa. I prossimi giorni saranno decisivi per decidere dove si svolgeranno le finali di Coppa Italia. La squadra, insieme alle altre qualificate, aspetta di sapere se potrà ospitare l’evento. Intanto, il campionato di B1 vive un lungo stop, con le squadre ferme da metà dicembre e in attesa di riprendere il ritmo.

Il campionato di B1 è immerso nella seconda, lunga, parentesi di inattività. Le squadre, dal 21 dicembre al 7 febbraio, hanno disputato appena 2 partite in 47 giorni per lasciar spazio alle feste di fine anno e alla Coppa Italia, che ha coinvolto solo alcune squadre di B maschile e B2 femminile, in quanto le quattro capolista dei gironi di B1 (Olimpia Teodora, Garlasco, Padova e Vibo Valentia) sono già qualificate alla Final Four. Il prossimo fine settimana servirà per determinare il quadro completo delle 12 partecipanti alle finali delle tre competizioni. Il campionato riprenderà il 7 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

