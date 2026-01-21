Il campionato di Volley B1 femminile si ferma per due settimane a causa dell’infortunio di Teodora. La squadra si prepara a riprendere l’attività, mentre la città guarda con interesse alla possibile conquista della Coppa Italia. Nel frattempo, si sono conclusi i gironi di andata per i campionati di serie B1 e B2 femminile, così come per la B unificata maschile, segnando un momento di riflessione e programmazione per le squadre coinvolte.

Si sono chiusi i gironi di andata per i campionati di serie B1 e B2 femminile e di B unificata maschile. L’Olimpia Teodora, già aritmeticamente prima con una giornata d’anticipo, ha rinforzato la leadership superando con un agevole 3-0 il Cesena di Cristiano Lucchi, privo della palleggiatrice Lupoli per un infortunio alla mano. Il campionato osserva ora ben due week end di sosta, durante i quali saranno disputati eventuali recuperi di incontri non disputati e si giocheranno le fasi preliminari della Coppa Italia. L’Olimpia non scenderà in campo (è allo studio la disputa di alcune amichevoli) in quanto è già qualificata alla Final Four di Coppa Italia insieme alle prime classificate degli altri tre gironi di B1, che sono Garlasco, Padova e Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. Teodora, due settimane di stop. La città sogna la Coppa Italia

Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storiaL'Olimpia Teodora si impone senza difficoltà nel derby di Serie B1 femminile contro Cesena, vincendo in tre set (25-20, 25-16, 25-21).

Volley femminile, la 12esima è fatale: a Ostiano si ferma la striscia di vittorie dell'Olimpia TeodoraIl volley femminile dell’Olimpia Teodora si interrompe a Ostiano, dove dopo tre mesi di successi consecutivi si ferma la serie di 11 vittorie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il ruggito delle leonesse nel derby contro Cesena: l'Olimpia Teodora torna al successo; Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista Ravenna; Il ruggito delle leonesse nel derby contro Cesena: l'Olimpia Teodora torna al successo; Volley serie B1 femminile. Olimpia, primo capitombolo. Il tiebreak sorride a Ostiano.

Volley B1 femminile. Teodora, due settimane di stop. La città sogna la Coppa ItaliaLe Leonesse se la vedranno con Garlasco, Padova e Vibo il 3 e 4 aprile prossimi. La sede dell’evento è da trovare. sport.quotidiano.net

Volley femminile. Derby vittorioso per l’Olimpia TeodoraTorna al successo l’Olimpia Teodora dopo il primo stop stagionale patito settimana scorsa a Ostiano. Vittoria netta per le Leonesse ravennati nel derby casalingo contro l’Elettromeccanica Angelini ... ravenna24ore.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS VALLEFOGLIA - CONEGLIANO Gli Highlights della sfida della 21^ giornata della #SerieA1Tigotà tra la Megabox Volley e l' Imoco Volley La Playlist dedicata con tutte le sfide della 21^ Giornata https:// facebook

BRAZILIAN SOUL Salvataggio di piede per la giocatrice brasiliana di Conegliano #Volleyball #LVF #Pallavolo #Conegliano #Gabi x.com