Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik | trama cast e anticipazioni

Venerdì 30 gennaio debutta su Canale5 “Colpa dei sensi”, la nuova miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction segna il ritorno in tv di Gabriel Garko e Anna Safroncik, che fanno di nuovo coppia davanti alla telecamera. La trama tiene banco e l’attesa è alta tra i fan, pronti a scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.

Debutta venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale5, la nuova miniserie Colpa dei sensi. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la fiction segna l’atteso ritorno della coppia formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, molto amata dal pubblico televisivo. Colpa dei sensi, la trama. Davide (Gabriel Garko), un ufficiale dell’esercito impegnato in missioni all’estero, torna nella sua città natale dopo molti anni per assistere il padre morente, Vittorio (Ricky Tognazzi). L’uomo aveva scontato una lunga pena detentiva con l’accusa di aver ucciso la moglie, madre di Davide, ma la verità su quel delitto non è mai apparsa del tutto chiara. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

