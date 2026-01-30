Colpa dei sensi | trama cast e puntate della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale5 

Al via stasera su Canale5 la serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Nella trama, Davide D'Amico indaga per scoprire la verità sull'omicidio di sua madre. Composta da tre puntate, è ambientata tra Roma e le Marche.🔗 Leggi su Fanpage.it

Colpa dei sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme su Canale5 da stasera, 30 gennaio 2026Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano protagonisti della prima serata di Canale5 con una nuova e intensa Fiction intitolata Colpa dei Sensi. Scopriamo insieme la trama di questo nuovo appuntamento e ... msn.com

Colpa dei sensi, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoColpa dei sensi è composta da 6 episodi, distribuiti in 3 prime serate su Canale 5: Prima puntata: venerdì 30 gennaio 2026 Seconda puntata: venerdì 6 febbraio 2026 Terza e ultima puntata: venerdì 13 ... today.it

Gabriel Garko è originario di Torino ma ha deciso di vivere in provincia di Roma, a Zagarolo. La sua villa è immersa nel verde, ha enormi giardini e all'interno una palestra privata e una sala cinema.

Gabriel Garko torna in TV con la fiction "Colpa dei sensi", in cui interpreta Davide, un uomo che deve confrontarsi con un passato intricato. Nell'intervista con Tuttoscuola, ha rivelato di nutrire un sogno speciale: una scuola che insegni il rispetto