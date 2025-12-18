“Stiamo per ucciderti ma ecco il tuo ultimo pasto” Henry Hargreaves racconta l’umanità negata della pena di morte
Henry Hargreaves ci guida in un viaggio visivo tra ultimi pasti e condanne a morte, svelando l’umanità nascosta di chi si trova sul filo del rasoio. Con immagini intense e riflessive, il fotografo invita a una profonda considerazione sulla pena capitale, superando l’estraneità e restituendo dignità alle vittime di un sistema crudele.
Abbiamo intervistato il fotografo Henry Hargreaves che, attraverso le immagini degli ultimi pasti dei condannati a morte, riflette sulla pena capitale e restituisce loro umanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
