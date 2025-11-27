S&P declassa al livello 5 il rating di Tether
Standard & Poor’s ha abbassato al livello 5, il più basso della scala, il rating di Tether, società di criptovalute che detiene l’11,7 per cento della Juventus. Il giudizio segnala una «debole capacità» della stablecoin UsdT di mantenere il valore pari a un dollaro, elemento centrale della sua funzione. Il problema principale riguarda le riserve di Tether. La società, con sede a El Salvador e guidata da Paolo Ardoino, dichiara di detenere oltre 181 miliardi di dollari a fronte di 174 miliardi di UsdT in circolazione, con un margine di sicurezza di 7 miliardi. Gran parte di queste riserve è costituita da titoli di Stato americani, considerati sicuri. 🔗 Leggi su Lettera43.it
S&P declassa la qualità delle riserve dello stablecoin Tether al minore livello, citando aumento della copertura mediante attivi ad alto rischio (24 per cento del totale) e limitata trasparenza sulla governance. ft.com/content/974926… Vai su X
