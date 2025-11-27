Nonnina truffata dal finto carabiniere

Siena, 27 novembre 2025 - Ancora una nonnina truffata dai soliti imbroglioni. Ma questa volta i truffatori che si sono camuffati da finti carabinieri non l'hanno fatta franca. Infatti, sono stati arrestati in flagranza due uomini accusati di aver messo a segno una truffa con la tecnica “del finto incidente stradale” ai danni di un’anziana di 81 anni di Gaiole in Chianti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Siena nella tarda mattinata del 25 novembre 2025, a seguito di alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa che hanno permesso di individuare l’auto dei sospetti e di fermarli subito dopo il colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nonnina truffata dal "finto carabiniere"

