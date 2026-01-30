Occupata sala Camera | No a Casapound

Le opposizioni hanno preso d’assalto la sala della Camera, cantando

12.24 Entrati nella sala delle conferenze stampa della Camera, cantando "Bella Ciao",le opposizioni l'hanno "occupata" per impedire il lancio della raccolta firme per la proposta di legge "Remigrazione e riconquista", su iniziativa del deputato leghista Furgiuele. Tra i promotori Casapound, Fronte Skinheads, Rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. Il capigruppo alla Camera 5S Ricciardi aveva annunciato il presidio per impedire di aprire le porte a "naziskin, Casapound e fascisti".Annullate tutte le conferenze per ordine pubblico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Un corteo di manifestanti ha interrotto l'evento di CasaPound alla Camera, occupando la sala stampa pochi minuti prima dell'inizio.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

Argomenti discussi: Montecitorio, annullate tutte le conferenze stampa di oggi per ordine pubblico

