Terzo settore | dal 18 al 20 dicembre Salerno ‘capitale’ del dialogo tra giovani e istituzioni
(Adnkronos) – Parte da Salerno, il 18, 19 e 20 dicembre, il progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani', iniziativa finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2024 (a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.1172017), che vede l’ente salernitano Moby Dick . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Malattie rare, Demichelis (UniTrento): "Serve linguaggio condiviso da ricerca e terzo settore"
Più autobus per studenti con disabilità: via alla co-progettazione con il terzo settore
Servizio civile, il Comune di Cesena apre la selezione per un nuovo partner del Terzo settore per la gestione dei volontari
Intesa Sanpaolo per il Terzo Settore, dal credito di impatto alla valutazione dei benefici sociali Vai su X
Il Terzo settore non può più essere raccontato come la rete di sicurezza del Paese: sarebbe riduttivo, quasi offensivo. Le organizzazioni della società civile oggi hanno un ruolo più grande, più coraggioso, più necessario: sono l’antidoto alla demofobia. Sono il - facebook.com Vai su Facebook
Terzo settore: dal 18 al 20 dicembre Salerno 'capitale' del dialogo tra giovani e istituzioni - programmare con i giovani', iniziativa finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ... Lo riporta adnkronos.com
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it