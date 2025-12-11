Ponte sullo Stretto progetto definitivo presentato al consiglio nazionale degli ingegneri

Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato presentato ieri al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente del Cni e rappresentanti delle istituzioni, segnando un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il sud Italia.

Si è tenuta ieri presso il Consiglio nazionale degli ingegneri, una presentazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, alla presenza del presidente Cni, ing. Domenico Perrini, del coordinatore gruppo di lavoro “Ponte sullo Stretto”, prof. Edoardo Cosenza e del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

