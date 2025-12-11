Ponte sullo Stretto progetto definitivo presentato al consiglio nazionale degli ingegneri

Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato presentato ieri al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente del Cni e rappresentanti delle istituzioni, segnando un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il sud Italia.

Si è tenuta ieri presso il Consiglio nazionale degli ingegneri, una presentazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, alla presenza del presidente Cni, ing. Domenico Perrini, del coordinatore gruppo di lavoro “Ponte sullo Stretto”, prof. Edoardo Cosenza e del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

PONTE SULLO STRETTO? OPERA SICURA, E' SOLO ORGOGLIO ITALIANO" - Le parole di Lombardi, ceo società progettazione Leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/11/ponte-sullo-stretto-troppe-fake-news-progetto-e-orgoglio-italiano-parla-il-ceo-di- - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo stretto, dopo la bocciatura della Corte dei Conti la delibera del Cipess sarà riscritta e i ministeri dei Trasporti e dell’Economia si confronteranno con la Commissione Europea per evitare nuovi problemi. Ad annunciarlo a 'Diac' è stato Pietro Ciucci, a Vai su X

Leggi anche: WWF Greenpeace Lipu e Legambiente | Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti sostiene le nostre motivazioni

Leggi anche: Il Pd sull' urbanistica | Chiarezza sulle volumetrie nessuna nuova delibera ma la città si riempie di palazzoni

Ponte Messina: Stretto Spa presenta il progetto definitivo - Si è tenuta ieri presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, una presentazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, alla presenza del presidente Cni Domenico Perrini, del coordinatore G ... Come scrive rainews.it

Ponte sullo Stretto: presentato al Consiglio nazionale degli ingegneri il progetto definitivo – VIDEO - Dalla sismica all'effetto vento, gli ingegneri hanno illustrato gli aspetti cruciali dell'opera: per il Presidente CNI Perrini, "il progetto rispetta al massimo le norme di sicurezza" ... Si legge su msn.com