Nuovo fast track oculistico all’ospedale di Fondi | una rete al servizio dei cittadini

Il nuovo fast track oculistico all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi rappresenta un sistema organizzativo che coinvolge professionisti, enti e volontari. Questa rete mira a ottimizzare la gestione dei casi a bassa complessità, garantendo tempi di risposta più rapidi e servizi più efficienti. Un’iniziativa volta a migliorare l’assistenza sanitaria oculistica per i cittadini, rafforzando la collaborazione tra diverse figure professionali e servizi.

C’è una rete di professionisti, enti e volontari dietro l’attivazione del fast track oculistico all'ospedale San Giovanni di Dio a Fondi, un modello organizzativo innovativo che consente di migliorare significativamente la gestione dei casi a bassa complessità, contribuendo a ridurre il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Sanità, potenziati i servizi del pronto soccorso di Fondi: ecco il fast track oculistico

Al fine di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi ha potenziato i servizi del pronto soccorso, introducendo il fast track oculistico. Questa nuova procedura permette di gestire con maggiore rapidità e precisione i traumi e le emergenze oculari, garantendo un’assistenza più efficace ai pazienti che si presentano con problemi agli occhi. La struttura è diretta dalla dottoressa Monica Iorio. Leggi anche: In programma un intervento di rinnovo della rete dell'acquedotto: un'autobotte a servizio dei cittadini Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Nuovo fast track oculistico all’ospedale di Fondi: una rete al servizio dei cittadini - Le attrezzature acquistate grazie a una donazione dell’Università della Terza Età. latinatoday.it

